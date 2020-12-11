الجزيرة يفوز على الوحدة 2 /0 بالدوري الإماراتي

نجح فريق الجزيرة في الفوز على نظيره الوحدة بنتيجة 2 /0 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على إستاد محمد بن زايد ، في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإماراتي الممتاز.

وجاءت أهداف اللقاء عن طريق خلفان الرازي في الدقيقة 38 والهدف الثاني عن طريق على مبخوت في الدقيقة 62 من عمر المباراة .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق الجزيرة المركز الثاني برصيد 20 نقطة خلفًا للمتصدر فريق الشرقية بفارق 3 نقاط ، بينما يحتل فريق الوحدة المركز الثامن برصيد 14 نقطة من ترتيب جدول الدور الإماراتي الممتاز.

على الجانب الأخر ، نجح فريق بني ياس في الفوز على نظيره حتا ، بنتيجة 3-0 ، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ، في إطار الجولة التاسعة من الدوري الإماراتي الممتاز.

وجاءت أهداف اللقاء في البداية عن طريق سهيل أحمد النوبي في الدقيقة 68 من عمر الشوط الثاني ، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق جواو بيدرو في الدقيقة 76 ، وجاء الهدف الثالث والأخير عن طريق ايفوكوفيتش في الدقيقة 86 من عمر المباراة .

ورفع فريق بني ياس رصيده إلى النقطة السادسة عشر في المركز الرابع ، بينما توقف رصيد نادي حتا عند نقطة وحيدة متزيلًا ترتيب الدوري الإماراتي الممتاز.