أخبار الرياضة | خالد بيومي يكشف سبب عدم تتويج صلاح بالكرة الذهبية.. رد فعل عنيف من مرتضى منصور على بيان اللجنة المؤقتة

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الاولى من مسابقة الدورى الممتاز .
سجل اول أهداف فريق سيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز شريف دابو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء سددها علي يمين الحارس .
وجاء الهدف الثاني من تسديدة قوية من محمود نبيل سكنت شباك حارس الإنتاج في الدقيقة 58 من زمن المباراة .
وفي الشوط الأول ، تألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي.
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القائمة المرشحة للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.
وضمت القائمة المختصرة 3 لاعبين وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني.
وخرج محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي من القائمة المختصرة رغم تتويجه مع ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي.
علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقته المكلفه بإدارة القلعة البيضاء .
ونشر مرتضي منصور عبر صفحته الرسمية فيسبوك قائلا: "أصدر المستشار مرتضى منصور بيانًا ردًا على البيان الذي نشرته اللجنة المؤقتة المشئومة أمس وعلى كل ما ورد فيه من أكاذيب وحرصًا منه على مصلحة الفريق الأول وحتى لا يساهم في فقدان تركيزهم قبل مباراتهم الأولى فى الدوري أمام نادي المقاولون العرب في ظل احتياج اللاعبون خلال هذا الوقت للدعم والمساندة وليس كما فعلت اللجنة المؤقتة وصدرت لهم اليأس والإحباط لذلك قرر تأجيل نشر بيانه إلى ما بعد نهاية مباراة الزمالك والمقاولون العرب غدًا متمنيًا أن يثبت اللاعبون أنهم رجال كعادتهم ويسعدوا الملايين من جماهيرهم " .
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