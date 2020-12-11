رسالة غامضة من أمير مرتضى منصور على السوشيال ميديا

وجه أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة السابق بفريق الزمالك، رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على موقع تويتر.
وكتب أمير مرتضى عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: "إلى مزبلة التاريخ".
وسخر هيثم فاروق نجم الزمالك السابق، من أحمد حسام ميدو، لاعب الأبيض السابق، بعدما نشر صورة له مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وكان ميدو نشر صورة تجمعه بالخطيب منذ قليل معلقا عليها: "مع بيبو في نص البحر".
ليرد هيثم فاروق عبر حسابه الشخصي "تويتر" قائلا: علي الرغم من انها لم تكن مطربة إلا أنها أهدت لنا واحدة من أجمل الأغاني المصرية سعاد حسني في رائعة ( بانوا بانوا علي اصلكوا بانوا ).
شعار المرحلة الحالية مصلحتي وبس".
وظهر احمد حسام ميدو في الصورة مع محمود الخطيب، وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، وفرج عامر رئيس نادي سموحة.
وأثارت الصورة حالة كبيرة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بين جماهير الزمالك بين مؤيد ومعارض الصورة.
يذكر أن الأهلي يلتقي مصر المقاصة مساء الأحد المقبل على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.
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