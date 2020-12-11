الرياضة

رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها

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أحمد جودة - القاهرة - وجه  أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بالزمالك، رسالة نارية غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية. 

وكتب أمير مرتضى رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على "تويتر" قال خلالها، "إلى مزبلة التاريخ".

ولاقت رسالة أمير مرتضى الغامضة آثار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول لمن يوجهها، وفسرها بعض المتابعين رسالة أمير مرتضى، بصورة نشرها أحمد حسام "ميدو" مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

في الوقت الذي فسرها البعض أن أمير يوجه رسالة للجنة الثلاثية المعينة لإدارة النادي، خصوصا بعد بيانها السابق حول الموقف المالي للنادي قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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