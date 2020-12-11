نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة مثيرة من أمير مرتضي منصور.. تعرف عليها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه أمير مرتضى منصور، المشرف العام السابق على فريق الكرة بالزمالك، رسالة نارية غامضة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الدقائق الماضية.

وكتب أمير مرتضى رسالة غامضة عبر صفحته الشخصية على "تويتر" قال خلالها، "إلى مزبلة التاريخ".

ولاقت رسالة أمير مرتضى الغامضة آثار واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حول لمن يوجهها، وفسرها بعض المتابعين رسالة أمير مرتضى، بصورة نشرها أحمد حسام "ميدو" مع محمود الخطيب رئيس الأهلي.

في الوقت الذي فسرها البعض أن أمير يوجه رسالة للجنة الثلاثية المعينة لإدارة النادي، خصوصا بعد بيانها السابق حول الموقف المالي للنادي قبل ساعات من مواجهة المقاولون العرب.