نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غيابات بالجملة تضرب الزمالك قبل مواجهة المقاولون في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأولى من الدوري الممتاز والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد الكلية الحربية.
وقرر باتشيكو استبعاد كلا من: يوسف أوباما لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد أشرف روقا للإصابة ، وإمام عاشور للإيقاف، وأسامة فيصل وحسام أشرف وأحمد عيد للمشاركة مع منتخب الشباب، وعبدلله جمعة للإصابة بفيروس كورونا، وعمر السعيد لعدم الجاهزية الفنية، ومحمد عبد الشافي للإصابة وأوناجم لعدم الجاهزية الفنية وتنفيذ برنامج تأهيلي.
وضمت قائمة المباراة كلاً من :
محمود جنش.. محمد أبو جبل.. محمد عواد في حراسة المرمى.
محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحازم إمام وأحمد فتوح وحمزة المثلوثي في خط الدفاع.
طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمود عبد العزيز وأحمد سيد زيزو وكريم بامبو وإسلام جابر في خط الوسط.
محمود عبدالرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وحميد أحداد ومصطفي فتحي ومصطفي محمد في خط الهجوم.