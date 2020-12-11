الرياضة

الخطيب: لا أحب الظهور الكثير في الإعلام

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب: لا أحب الظهور الكثير في الإعلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إنه لا يحب الظهور الكثير في الإعلام وهي سمة في جميع أعضاء مجلس إدارة النادي الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"نحن متواجدين من أجل وضع سياسات عامة وهناك أشخاص أخرين مكلفين بالحديث، نحن نضع سياسات ونتابعها".

وتابع :"على مدار الـ3 سنوات الماضية أعضاء مجلس الإدارة لم يظهروا إلى في مناسبة واحدة أو مناسبتين، وأنا هذه أول مرة بالنسبة لي".

وواصل :"كنت أتمنى أن يكون لقاء اليوم في افتتاح التطوير في القناة لكن الظروف حرمتنا من ذلك".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا