بفعل فاعل.. محمود الخطيب: تعرضنا لأزمات كبيرة وعديدة

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن الأزمات التي واجهها النادي فى الفترة الماضية.

وقال الخطيب، عبر قناة الأهلي، إن هناك أزمات افتعلت بفعل فاعل التي تعرض لها مجلس إدارة النادي الأهلي.

وشدد الخطيب، علي أنه لا يوجد مجلس فى العالم بلا سلبيات ولكن هناك أمورا يتم تضخيمها بشكل غير عادي.

وتابع، هناك بعض الأشخاص صدروا لنا أزمات كبيرة وعديدة.

واختتم محمود الخطيب، تصريحاته، لقد تعرضنا لتجاوزات عديدة ومهاترات فى الفترة الماضية ولكن الأهلي لم يلتفت كعادته.