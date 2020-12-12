أخبار الزمالك| إصابة رئيس اللجنة المؤقتة بـ كورونا.. والقبض على المدرب السابق بتهمة التحرش الجنسي

قال أيمن يونس فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج : فوجئت عقب صلاة الجمعة بتجمع عدد من جماهير الزمالك للحديث معى بشأن أحوال فريق الكرة بالقلعة البيضاء، وكنت أتحدث بود وحب شديد خاصة أن الكلام عن الزمالك ولكن بعد ذلك وجدت بعضهم يخرج الطوب ويقذفنى به بدون سبب واضح.

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن إدارة أمن نادي الزمالك قامت منذ قليل بإصدار قرار إيقاف ومنع من الدخول لسداسي كبار موظفي الزمالك، على البوابات وذلك بسبب إصرارهم على الدخول والتواجد في النادي مساء أمس الخميس.

والسداسي الممنوع من دخول النادي خلال الفترة المقبلة هم: طارق يحيي، وأيمن حافظ، محمود خالد، وشريف حسين، ووليد بخيت، ومحمود العسال.



وكانت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير النادي برئاسة المستشار أحمد بكري أحالت عددا كبيرا من الموظفين للتحقيق مع إيقافهم ومنعهم من دخول النادي بسبب وجود شبهة مخالفات إدارية ومالية عليهم.

