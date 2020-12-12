موسمياني لم يكن فى حساباتنا.. محمود الخطيب: غيرنا 4 مدربين في وقت قصير

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الإهلي، السبب الحقيقي وراء تغيير 4 مدربين للفريق الأول خلال وقت قصير .
وقال الخطيب ، عبر قناة الإهلي ، قما بتغيير 4 مدربين ، وهم لاسارتي، كارتيرون، فايلر، واخيرا موسيماني.
وشدد الخطيب ، علي ان موسيماني لم يكن موجودا في قائمة أولية تضمنت ثلاثة مدربين آخرين، ولكن ضيق الوقت كان يستدعي استقدام مدرب على دراية بالكرة الأفريقية، وتم طرح اسمه، ومخاطبته.
واضاف ، انه كان لديه إصرار فى التعاقد مع موسيماني ولكن بعد موافقة ناديه، وهذا ما حدث بالفعل، بعدما تلقينا خطابا من رئيس نادي صن داونز، كما أصدر رئيس البلاد هناك بيانا رحب فيه بتعاقد الأهلي مع موسمياني.
واختتم محمود الخطيب، أن المفاوضات النهائية مع موسيماني اتمت فى وقت قصير بعد التفاهم والانسجام الشديد بين الطرفين، مبديًا سعادته لأن الرهان على موسيماني كان ناجحا، في الوقت الذي تخوف فيه البعض من مخاطرة التعاقد مع مدرب أفريقي لأول مرة، خاصة أن النادي اعتاد الذهاب إلى مدربين من أوروبا.
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