الخطيب يكشف أصعب اللحظات بمباراة الزمالك والأهلي بنهائي أبطال أفريقيا

كشف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن اللحظات فى نهائي القرن بين الزمالك والأهلي. وقال الخطيب عبر قناة الأهلي، أن أصعب اللحظات اللتي رأيتها فى مباراة الزمالك والأهلي بعد الهدف الأول عن طريق عمرو السولية فتراجعنا فى الأداء. وتابع: شعرت بالطمأنينة بعد التراجع وهذه كانت أصعب اللحظة لي في المباراة. واختتم محمود الخطيب، تصريحاته، أن فرحة لاعبي الأهلي أطاحت بالضغوطات الكبيرة التي تعرضوا لها على مدار فترة طويلة.

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