وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إلى أن صالح سيجري مسحة طبية غدا السبت ويتوقع سلبية عينته.
وأضاف أن صالح تواجد في ملعب المباراة دون علم احد لمساندة زملاءه من المدرجات ولم يخالط اي شخص منذ دخوله الاستاد.
وتابع انه عندما شاهد صالح تواصل معه وطلب أن يغادر الملعب وهذا حدث بالفعل وعلى الفور ذهب خارج الاستاد في سيارته الخاصة. وأتم أن صالح فعل ذلك كنوع من الشعور الجيد منه ولتدعيمه للاعبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر معتز البطاوي يوضح أسباب رحيل صالح جمعة من ملعب المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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