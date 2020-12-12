معتز البطاوي يوضح أسباب رحيل صالح جمعة من ملعب المباراة

أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة لاعب الفريق، غير مصاب بكورونا لان التحليل الذي اجراه لم يثبت ايجابية او سلبية عينته.

وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج إلى أن صالح سيجري مسحة طبية غدا السبت ويتوقع سلبية عينته.

وأضاف أن صالح تواجد في ملعب المباراة دون علم احد لمساندة زملاءه من المدرجات ولم يخالط اي شخص منذ دخوله الاستاد.

وتابع انه عندما شاهد صالح تواصل معه وطلب أن يغادر الملعب وهذا حدث بالفعل وعلى الفور ذهب خارج الاستاد في سيارته الخاصة. وأتم أن صالح فعل ذلك كنوع من الشعور الجيد منه ولتدعيمه للاعبين.