أيمن يونس: لم أتعرض لأي اعتداء وكل ما أشيع كلام فارغ

قال أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الزمالك، إنه بصحة جيدة وإن الموضوع تافه مقارنة بما صورته وسائل الإعلام صباح اليوم الجمعة.



وأكد أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": " لم اتعرض لأي اعتداء وكل ما أشيع كلام فارغ".

وتابع: "علينا التركيز في الفترة المقبلة من أجل إنقاذ نادي الزمالك من الفترة التي يمر بها في الوقت الجاري".