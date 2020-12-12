قال محمود العسال، المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك، والمحامي بالنقض، إنه كان يعمل في نادي الزمالك بشكل تطوعي وغير معين ولا يحصل على أي مقابل نادي أو تعيين.

وأكد العسال في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "استغربت من قرار اللجنة الحالية بشأن استبعادي خاصة أنني غير معين وأعمل بشكل تطوعي".

وتابع: "تحدثت مع المسئولين لمعرفة أسباب اتخاذ ذلك القرار ومنتظر الرد عليهم بينما تم إيقاف طارق يحيى بسبب انتقاده لـ اللجنة المعينة على قناة الزمالك". وأضاف: "هناك طعن لمرتضى منصور الرئيس الزمالك السابق للنادي، وطعن آخر لهاني زادة، والطعن يكون يوم الأحد وسيتم تأجيل القرار إلى جلسة ثانية بحسب قرار المحكمة ولكن كطعن في ذات اليوم سيكون الأمر صعبا للغاية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار القانوني السابق لـ الزمالك: لن يتم البت في عودة مرتضى منصور في جلسة الأحد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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