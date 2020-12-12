على رأسهم بن شرقي وساسي.. أيمن يونس: الزمالك لن يفرط فى نجومه

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أكد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، أيمن يونسالرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالكأن النادي لن يفرط في نجومه وعلى رأسهم بن شرقي وساسي.

وأضاف أيمن يونس، فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة الزمالك، أن البيان المالي لنادي الزمالك لن يؤثر على فريق الكرة، مشيرا إلى أن أحوال الفريق مطمئنة قبل مواجهة المقاولون العرب في أول مباراة بالدوري في الموسم الجديد.

وأشار إلى أن الزمالك يمتلك أفضل نجوم بالدوري المصري، وهم يدركون أهمية إنطلاق مباريات الفريق بالدوري.