بعد أغنية القاضية ممكن.. طارق الشيخ يكشف حقيقه تواصل أفشه معه.. ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

كشف الفنان طارق الشيخ، حقيقة تواصل محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الزمالك، أو محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، معه، في الساعات الماضية؛ بعد أغنيته "القاضية ممكن".

وأكد طارق الشيخ، في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين: "تلقيت عددا كبيرا من الاتصالات التليفونية بعد الأغنية، ولم أتوقع أن يكون صداها بهذا الشكل".

وأضاف: "لم يتواصل معي أفشة أو شيكابالا، ولكن أكرر اعتذاري لجماهير نادي الزمالك".