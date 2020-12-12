أيمن يونس: فرجاني ساسي ومصطفى محمد مستمران مع الزمالك

وأكد أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نبذل أكثر ما لدينا من قوى من أجل التجديد لفرجاني ساسي ومصطفى محمد في صفوف نادي الزمالك بالموسم المقبل".
وتابع: "فرجاني ساسي ومصطفى محمد مستمران في صفوف نادي الزمالك وكل ما يشاع حول رحيل الثنائي أمر غير صحيح وغرضها تشتيت تركيز الفريق في الفترة المقبلة".
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