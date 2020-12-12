أيمن يونس: فرجاني ساسي ومصطفى محمد مستمران مع الزمالك

تحدث أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الزمالك، عن حقيقة رحيل فرجاني ساسي وأشرف بن شرقي عن صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأكد أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "نبذل أكثر ما لدينا من قوى من أجل التجديد لفرجاني ساسي ومصطفى محمد في صفوف نادي الزمالك بالموسم المقبل".



وتابع: "فرجاني ساسي ومصطفى محمد مستمران في صفوف نادي الزمالك وكل ما يشاع حول رحيل الثنائي أمر غير صحيح وغرضها تشتيت تركيز الفريق في الفترة المقبلة".