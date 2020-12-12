نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات مرتقبة في الجولة الثانية بالقسم الثالث بالدقهلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقام اليوم السبت سبعة مباريات في إطار منافسات الجولة الثانية بدورى القسم الثالث بمجموعته التاسعة "الدقهلية" تنطلق فى الثانية والنصف عصرا.

ميجاسبورت يستضيف منية سمنود بينما يحل المنزلة ضيفا على شربين ويستضيف بيونيرز على ملعبه بستاد المنصورة ضيفه دقادوس الوافد الجديد للقسم الثالث.



السنبلاوين يستضيف كهرباء طلخا فيما يحل نبروه ضيفا ثقيلا على شبان بدواى ويستقبل الخيارية على ملعبه مياه الدقهلية ويستضيف الأمير على ملعبه بلقاس.



ترتيب المجموعة التاسعة



١- نبروه ٣ نقاط

٢- السنبلاوين ٣ نقاط

٣- منية سمنود ٣ نقاط

٤- ميجاسبورت ٣ نقاط

٥- كهرباء طلخا ٣ نقاط

٦- بيونيرز ٣ نقاط

٧- شبان بدواى ١ نقطة

٨- بلقاس ١ نقطة

٩- مياه الدقهلية بلا نقاط

١٠- الأمير بلا نقاط

١١- المنزلة بلا نقاط

١٢- عمال المنصورة بلا نقاط

١٣- شربين بلا نقاط

١٤- دقادوس بلا نقاط

١٥- الخيارية بلا نقاط