نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موسيماني: كأس العالم للأندية تحدي كبير للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني أن بطولة كأس العالم للأندية تعتبر تحدي كبير جدًا للفريق الأحمر.

وأضاف في تصريحات عبر قناة الأهلي :"البطولة تعتبر تحدي كبير لنا وهي تحتاج إلى طريقة مختلفة من الاستعداد".

وتابع :"الفوز بالبطولة ليس سهلا بكل أمانة فهي يتواجد بها مجموعة مميزة من الفرق".

وأشار :"في مصر الأمر يشبه كثيرا جماهير فلامينجو في البرازيل، ووالجماهير تتطالبك بالكثير من البطولات".

وزاد :"علينا أن نكون واقعين وأن ننظر إلى كل مرحلة بما يناسبها".

واختتم حديثه :" وجدت الدعم من الجميع في النادي الأهلي، وأنا مرتاح هنا والأمور في الأهلي على ما يرام".