الرياضة

الخطيب يكشف مفاجأة في التعاقد مع موسيماني

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمدود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تفاصيل التعاقد مع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني خلفا للسويسري رينيه فايلر.

وقال في تصريحات عبر قناة الأهلي :"كان أمامنا 10 أيام في عقدنا مع فايلر بأننا نشكره أو يقوم هو بتوجيه الشكر لنا والرحيل".

وتابع :"عندما شعرنا بعدم تركيزه عقدنا اجتماعا كبيرا مع فايلر وأكدت له بأن هناك أمور ليست مستقرة وطلب بأن يسافر إلى سويسرا لكي يزور أسرته".

وواصل :"عندما طلب السفر طلبت منه أن يقوم بتجديد العقد ولكنه كان مترددًا وفي ذلك التوقيت قررنا رحيله ووضعنا البدائل".

وزاد :"كان هناك مدربين من الأرجنتين والبرازيل والتشيك، ولكني طلبت من اللجنة أن نتعاقد مع مدرب عمل في إفريقيا ويملك سيرة ذاتية جيدة".

وواصل :"وضعنا أكثر من اسم من ضمنهم مدربن أجانب وعرب عملوا في إفريقيا، ووجدنا أن موسيماني هو الأفضل وأنا رأيت أنه هو الأفضل ورقم 1 فهو مدرب مستقر وحقق نتائج مميزة في الأندية التي دربها ويملك خبرات كبيرة جدًا".

وزاد :"قمت بالاتصال بموسيماني وكان سعيدًا للغاية بالاختيار ورحب كثيرًا بتدريب النادي الأهلي".

وأشار :"ترحيب موسيماني وطموحه الكبير جلعني أضع الثقة فيه ولكني طلبت منه عدم الحديث في هذا الأمر إلا بعد الحصول على موافقة رئيس صن داونز".

وأردف :"رئيس صن دوانز شخصية رائعة ومحترمة وتعاملت معه في لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي، وهذا هو النادي الأهلي بأنه لا بد من الحصول على موافقة النادي الجنوب إفريقي".

وأشار :"موسيماني أبلغني بأنه حصل على موافقة رئيس صن داونز وبعدما وقعنا العقد، وشعرت بأنه يعرفنا شخصا شخصا ولاعبي أفريقيا".

وتابع :"شعرنا في هذا التوقيت بأنه لن يحصل على وقت كي يتعارف على الكثير، وهذه هي العناصر التي جعلتنا نرشح موسيماني".

وأشار :"مكافأة بطولة الدوري تذهب إلى فايلر، أما دوري أبطال إفريقيا ولقب كأس مصر تذهب إلى موسيماني".

وأوضح :"موسيماني مخلص في عمله وطبيعة أدائه بالجهاز المعاون واللاعبين، وهو يحب كرة القدم جدًا حتى يصل الأمر إلى 24 ساعة".

واختتم :"كنت سعيد للغاية بتحقيق هذه المجموعة من اللاعبين بلقب بطولة إفريقيا، لأنهم كانوا في حاجة كبيرة جدًا لها".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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