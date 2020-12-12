فخر العرب.. محمد صلاح ينشر صورا جديدة من تدريباته

نشر محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي صور جديدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وتألق محمد صلاح من تدريباتة وحازت الصورة علي اعجاب كثيرين وجاءت التعليقات كالاتي :

فخر العرب ، ربنا يحفظك يا ابو مكة ، الف حمد لله علي سلامتك ، فخر العرب الي مشرفنا ..

وكان محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، أعرب عن سعادته بعد أن أصبح أكثر هدافي ليفربول تسجيلًا للأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، بهدفه أمس في شباك فريق ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات.

وقال محمد صلاح، في تصريحات عقب انتهاء المباراة، "سعيد بتحقيق هذا اللقب وأفتخر أن أكون هداف النادي في دوري الأبطال".

وتابع: "آمل في مواصلة التقدم وتسجيل المزيد من الأهداف، وأحاول التسجيل في كافة المباريات من أجل مساعدة الفريق في تحقيق الفوز بالبطولات".

واوصل "المباراة انتهت بالتعادل لكن الأمر الأكثر الأهمية أننا تأهلنا بالمركز الأول في المجموعة".

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق أحداث مباراة فريقي ليفربول وميتلاند في دوري أبطال أوروبا في الجولة السادسة من دور المجموعات.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة الأولى من هجمة مرتدة بدأها بنفسه، ليتقدم لـ ليفربول بهدف نظيف.

وأضاع لاعبو ليفربول عددا من الفرص لمضاعفة النتيجة أبرزها تسديدة أوريجي في الدقيقة 32، وتسديدة جوتا في الدقيقة 45، لكنهما ضلا طريق الشباك.

وفي الشوط الثاني، أحرز شولز هدف التعادل لميتلاند في الدقيقة 62 من ضربة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد ليفربول للنقطة 13 في المركز الأول، ورصيد ميتلاند للنقطة 2 في المركز الرابع.

وأعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإسباني، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره ميتلاند الدنماركي في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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