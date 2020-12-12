عاجل- الخطيب: هذه أصعب اللحظات في نهائي إفريقيا أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن أصعب اللحظات التي عاشها في مباراة الفريق الأحمر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة "الأهلي" :"أصعب اللحظات بعد الهدف الأول للأهلي، رغم تقدمنا بهدف كنت قلقًا جدًا".

وأضاف :"في أي مباراة كرة قدم للأهلي أجلس ساكنًا، كان لدي طموح كبير جدا، فبعد الهدف تراجع الأداء، وبعد تعادل الزمالك أيقنت بأننا سنعود في المباراة مرة أخرى".

وزاد :"في الشوط الثاني أداء النادي الأهلي كان أفضل وكانت المكافأة أنهم سجلوا هدف الفوز في أخر 5 دقائق".

وأشار :"بالنظر إلى مشوار الأهلي في البطولة تجد بأن هناك كفاح كثير للاعبين والحمد لله تحققت البطولة".

واختتم حديثه :"عقب المباراة كنت سعيدا للغاية وأعضاء مجلس الإدارة انهمروا في البكاء، وقمت بالسجود لله عز وجل".