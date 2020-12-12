الرياضة

عاجل- الخطيب: هذه أصعب اللحظات في نهائي إفريقيا أمام الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، عن أصعب اللحظات التي عاشها في مباراة الفريق الأحمر بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال الخطيب في تصريحات عبر قناة "الأهلي" :"أصعب اللحظات بعد الهدف الأول للأهلي، رغم تقدمنا بهدف كنت قلقًا جدًا".

وأضاف :"في أي مباراة كرة قدم للأهلي أجلس ساكنًا، كان لدي طموح كبير جدا، فبعد الهدف تراجع الأداء، وبعد تعادل الزمالك أيقنت بأننا سنعود في المباراة مرة أخرى".

وزاد :"في الشوط الثاني أداء النادي الأهلي كان أفضل وكانت المكافأة أنهم سجلوا هدف الفوز في أخر 5 دقائق".

وأشار :"بالنظر إلى مشوار الأهلي في البطولة تجد بأن هناك كفاح كثير للاعبين والحمد لله تحققت البطولة".

واختتم حديثه :"عقب المباراة كنت سعيدا للغاية وأعضاء مجلس الإدارة انهمروا في البكاء، وقمت بالسجود لله عز وجل".

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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