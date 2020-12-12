نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إصابة المستشار أحمد بكري رئيس لجنة إدارة الزمالك بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد إصابة المستشار أحمد بكري رئيس اللجنة المعينة لإدارة نادي الزمالك بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد شعوره ببعض الاعراض المرضية التي تسببت في غيابه عن نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بأن المستشار أحمد البكري يخضع الى عزل منزلي وبروتوكول طبي خاص خلال الساعات الماضية من أجل الاطمئنان على حالته الطبية

وقد خضع بكري إلى بعض في الفحوصات الطبية اليوم الجمعة والتي أكدت على إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث من المقرر ان يعود الى العمل في نادي الزمالك بعد تعافيه من الفيروس

وقد أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تعيين لجنة ثلاثية مؤقتا برئاسه المستشار أحمد بكري من قبل إدارة نادي الزمالك خلال الشهور القادمة في ظل تجميد المجلس السابق نظرا لوجود بعض المخالفات