نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن يونس ينفي تعرضه للاعتداء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى أيمن يونس، الرئيس التنفيذي لكرة القدم بنادي الزمالك، تعرضه للاعتداء أمس الجمعة، كما أشيع عن الهجوم عليه من قبل مجهولين.

وأكد يونس أنه بصحة جيدة وإن الموضوع بسيط مقارنة بما صورته وسائل الإعلام صباح أمس الجمعة.

وأشار أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أنه يجب التركيز خلال الفترة المقبلة من أجل إعادة الزمالك إلى مكانته، وانقاذه من الفترة العصيبة التي يمر بها، في الوقت الراهن.