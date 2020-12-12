نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد واقعة حضوره.. سيراميكا كليوباترا يوضح سبب رحيل صالح جمعة من ملعب مباراة الإنتاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد معتز البطاوي المشرف العام على الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا أن صالح جمعة لاعب الفريق، غير مصاب بكورونا لان التحليل الذي اجراه لم يثبت ايجابية او سلبية عينته.

وأشار البطاوي في تصريحات لبرنامج الماتش إلى أن صالح سيجري مسحة طبية غدا السبت ويتوقع سلبية عينته.

وأضاف أن صالح تواجد في ملعب المباراة دون علم احد لمساندة زملاءه من المدرجات ولم يخالط اي شخص منذ دخوله الاستاد.

وتابع انه عندما شاهد صالح تواصل معه وطلب أن يغادر الملعب وهذا حدث بالفعل وعلى الفور ذهب خارج الاستاد في سيارته الخاصة.

وأتم معتز البطاوي حديثه بأن صالح فعل ذلك كنوع من الشعور الجيد منه ولتدعيمه للاعبين.