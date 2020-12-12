نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل مصطفى محمد وساسي عن الزمالك؟.. أيمن يونس يجيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح أيمن يونس، الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، حقيقة ماتردد عن رحيل فرجاني ساسي ومصطفى محمد، عن صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل.

وأشار أيمن يونس في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، إلى أن الزمالك يبذل قصارى جهده من أجل التجديد لفرجاني ساسي ومصطفى محمد، لبقائهما في صفوف القلعة البيضاء بالموسم المقبل.

وواصل، "فرجاني ساسي ومصطفى محمد مستمران في صفوف نادي الزمالك وكل ما يشاع حول رحيل الثنائي أمر غير صحيح وغرضها تشتيت تركيز الفريق في الفترة المقبلة".