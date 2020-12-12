نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد يكشف رأيه في بداية سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، بالظهور الاول لسيراميكا كليوباترا بالدوري.

وقال السيد لبرنامج الماتش: "سيراميكا كليوباترا استحوذ على الكرة ونجح لاعبيه في تثبيت أقدامهم سريعا، ولكن لاحظت أن هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق".

وتابع: "لا يوجد في الكرة ما يسمى بشوط اللاعبين وشوط المدربين، فوز سيراميكا مهم جدا لهيثم شعبان، لأنه الاول له بالدوري الممتاز".

وعن اعتراض لاعب الانتاج عقب تبديله قال: ل"ابد أن يكون الغضب بحدود من جانب أي لاعب".

واتم: "بداية سيراميكا كليوباترا مميزة ولكن لابد وأن يبني عليها الفريق لأن القادم أصعب".