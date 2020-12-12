الرياضة

ضياء السيد يكشف رأيه في بداية سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، بالظهور الاول لسيراميكا كليوباترا بالدوري.

وقال السيد لبرنامج الماتش: "سيراميكا كليوباترا استحوذ على الكرة ونجح لاعبيه في تثبيت أقدامهم سريعا،  ولكن لاحظت أن هناك مشاكل في المنطقة الدفاعية بالفريق".

وتابع: "لا يوجد في الكرة ما يسمى بشوط اللاعبين وشوط المدربين، فوز سيراميكا مهم جدا لهيثم شعبان، لأنه الاول له بالدوري الممتاز". 

 وعن اعتراض لاعب الانتاج عقب تبديله قال: ل"ابد أن يكون الغضب بحدود من جانب أي لاعب".

واتم: "بداية سيراميكا كليوباترا مميزة ولكن لابد وأن يبني عليها الفريق لأن القادم أصعب".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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