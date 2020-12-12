الرياضة

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي استون فيلا نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب والفرهامبتون بمدينة بيرمنجهام فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكين، باركلي.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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