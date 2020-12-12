نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة ولفرهامبتون بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي استون فيلا نظيره ولفرهامبتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب والفرهامبتون بمدينة بيرمنجهام فى تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وجاءت تشكيلة استون فيلا المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: مارتينيز.

خط الدفاع: مينجز، مات كاش، كونسا، تارجيت.

خط الوسط: دوجلاس لويز، ماكين، باركلي.

خط الهجوم: تريزيجيه، جاك جريليش، واتكينز.