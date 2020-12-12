جهاد جريشة حكما لمباراة المقاولون العرب والزمالك.. والصباحي لـ بيراميدز والاتحاد

يقود جهاد جريشة الحكم الدولي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ومنافسه الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقة حكام مباراة المقاولون العرب والزمالك ، وأن جهاد جريشة سيكون حكما رئيسيا للمباراة، ويعاونه الحكمين محمد محمود، ورجب محمد.

شريف حسن سيكون حكما رابعا للمباراة، فيما سيكون صبحي العمراوي حكما للفيديو، ويعاونه عمرو رمضان. من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري للحكم محمد الصباحي، فيما يقود سيد حمزة مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة. وفى سياق متصل أشاد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بنادي الزمالك، بالروح التى يمتلكها المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق . وقال يونس فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك:"حميد احداد صرح لي بان الدوري بمثابة تحدي لي". وأشار إلى أن أعضاء لجنة الكرة يبذلون أقصى جهد لخدمة الزمالك و فاروق جعفر أحد رموز الزمالك ولم أختلف معه.

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