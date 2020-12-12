نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضياء السيد يهاجم "كاف" بتصريح مفاجئ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأسبق، أن جميع قرارات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" متخبطة بشكل كبير.

وقال ضياء خلال حواره ببرنامج الماتش: "جميع قرارات الكاف متخبطة والمغرب هي الأقوى داخل الاتحاد الأفريقي".

وأكمل: "لاعبو الزمالك قادرون على فصل الأزمات الإدارية، واستقرار الجهاز الفني واللاعبين يدعمهم نحو تحقيق نتائج جيدة بعيدا عن الأزمات الإدارية".

وأتم: "هناك تعجل في البيانات الصادرة من اللجنة الثلاثية بالزمالك، إصدار البيانات ستؤثر على أداءها".