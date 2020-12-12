طارق العشري: موسم صعب ومنافسة مشتعلة في الدوري

قال طارق العشري المدير الفني لفريق طلائع الجيش أن الدوري العام هذا الموسم لن يكون سهلا على الإطلاق ، وستكون المنافسة مشتعلة بين كافة الفرق.

وصرح العشري في مداخلة هاتفية ببرنامج اللعيب على قناة mbc مصر ، أن أداء فريقه أمام الجونة في الجولة الاولى بالدوري العام لم يكن جيدًا خاصة أول 20 دقيقة في اللقاء والتي استقبلنا فيها الهدف ، مؤكدًا أن الاداء القوي في مسابقة كأس مصر أمام الزمالك والأهلي في نصف النهائي والنهائي أثر سلبا على أداء اللاعبين في النصف الأول من الشوط الأول للقاء الجونة.

انتهت المباراة التي جمعت بين فريق طلائع الجيش أمام منافسه الجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت علي ملعب الجهاز الرياضي العسكري ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. وسجل والتر بولاليا مهاجم الجونة الهدف الأول لفريقه أمام منافسه طلائع الجيش بعد 18 ثانية فقط من انطلاق المباراة وتعادل فريق الطلائع عن طريق أحمد سمير في الدقيقة 69 من أول ضربة جزاء تحتسب في الدوري 2020-2021 . ودخل والتر قائمة أسرع هدف في الدوري المصري التي يتصدرها أحمد علي لاعب فريق البنك الأهلي الحالي بعد 11.2 ثانية. وجاء ترتيب أسرع أهداف الدورى المصرى كالتالي: 2- حسام باولو نادي سموحة بعد 12 ثانية في شباك المصري البورسعيدي 2015-2016 3- عبدالحميد حسن نجم انبي بعد 13 ثانية في شباك غزل المحلة موسم 2005-2006 4- ايمن يونس نجم الزمالك السابق بعد 14 ثانية فقط في شباك السويس موسم 1990-1991 5- أحمد عبد الرؤوف لاعب وادي دجلة بعد 18 ثانية فقط في شباك فريق المقاولون العرب 6- محمد بسيونى لاعب انبي بعد 21 ثانية في شباك الزمالك موسم 2019-2020 وأنهى فريق طلائع الجيش الموسم الماضي في مسابقة الدوري الممتاز في المركز الـ 12 بـ 41 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الجونة صاحب المركز الـ 13. وأدار مباراة اليوم الحكم محمد سلامة ويعاونه كل من تامر رشاد وأحمد عبد الغني، وسالم متعب حكما رابعا، ومصطفى مدحت وأحمد حمدي لتقنية الفيديو.

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