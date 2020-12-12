المسابقات: 4 ملاعب لن تستقبل الأهلي والزمالك في الدوري

قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة ، ان هناك أكثر من ملعب لن يستقبل أندية الأهلي والزمالك، وهذه الملاعب هي، بتروسبورت , جهاز الرياضة العسكري ، إتحاد الشرطة بالعباسية ، وغزل المحلة.

وأوضح مرزوق في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الاشتراطات الأمنية هي التي تحول دون خوض الأهلي والزمالك مبارياتهم مع الاندية أصحاب تلك الملاعب.

وأضاف أن مواجهة الأهلي مع غزل المحلة لن تقام على استاد المحلة ، لاسيما وأن مديرية امن الغربية لها اشتراطات أمنية معينة وجاري تنفيذها.

و فى سياق متصل صرح مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن تحديد موعد فترة القيد الشتوي خارج اختصاصه لكنه أكد ضرورة فتحها قبل غلق فترة التسجيل الإقريقي الثانية. وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر 1" على فضائية النهار: "فترة القيد مسئولية شئون اللاعبين لكن الطبيعي أن يتم فتح القيد المحلي في أواخر يناير حتى يتم السماح للأندية بإضافة لاعبيها في القوائم قبل انتهاء القيد الإفريقي في نهاية شهر يناير." وتابع: "صالح جمعة لم تكن عينته إيجابية كما أن تواجده في المدرجات لا يعتبر خطأ لأن القواعد الاحترازية تطبق على الملعب ومحيطه فقط وليس المدرجات، ومع ذلك المراقب الطبي عندما لاحظ تواجد اللاعب طالبه بترك المدرجات ونفذ ما طلب منه." وتحدث عن تحديد الملاعب لمباريات الدوري، قائلًا: "هناك بعض الملاعب غير ملائمة من الناحية الأمنية لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك، ومن بينهما بتروسبورت والمقاولون العرب والشرطة." وفيما يتعلق بمباراة غزل المحلة أمام الأهلي: "مديرية أمن الغربية طلبت بعض الاشتراطات وإذا تم تنفيذها فسيلعب الغزل أمام الأهلي والزمالك بملعب المحلة، لكن لو لم تنفذ سيلعب على ملعب طنطا." ونفى أن تكون هناك نية لتأجيل مباراة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة: "لا توجد أي نية للتأجيل، وهذا الأمر لن يحدث إلا لأسباب قهرية أو أمنية."

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