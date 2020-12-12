أحمد محسن: هدفنا مع سيراميكا كليوباترا المربع الذهبي والمشاركة الإفريقية

أكد أحمد محسن ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، أن فوز فريقه على الإنتاج الحربي كان مهما جدا، لأنه يأتي في بداية الدوري الممتاز، والبدايات هامة جدا في كل المسابقات.
وعاد محسن ليقول: "البدايات تحدد هدف كل فريق في مسابقة الدوري، كان من المهم أن نفوز بشكل جيد، الفوز بأداء رائع كان مهما جدا بالنسبة لنا، لأنه يرسم لنا خريطة الموسم ويحدد هدفنا".
وأردف قائلا: "المستوى البدني للاعبين كان رائعا في مواجهة الإنتاج الحربي، خضنا فترة إعداد قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، الكابتن هيثم شعبان المدير الفني للفريق بذل مجهودا كبيرا في فترة الإعداد".
وأكمل أحمد محسن: "سيراميكا كليوباترا وضع أهدافا هذا الموسم، أهمها احتلال أحد المراكز في المربع الذهبي بين الأربعة الكبار في الدوري، والمشاركة في أحد بطولات أفريقيا الموسم المقبل".
حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز.
سجل أول أهداف فريق سيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز شريف دابو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء سددها علي يمين الحارس.
وجاء الهدف الثاني من تسديدة قوية من محمود نبيل سكنت شباك حارس الإنتاج في الدقيقة 58 من زمن المباراة.
وفي الشوط الأول، تألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي.
كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو.
وسنحت الفرصة الأولى لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي.
سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الإنتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18.
أضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 .
أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.
وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين.
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