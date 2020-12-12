عمرو حسن: المباريات المقبلة تشهد انسجاما أكبر بين لاعبي سيراميكا كليوباترا.. فيديو

قال عمرو حسن، مدرب عام الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الثمين الذي تحقق على حساب الإتاج الحربي، مساء الجمعة، بالدوري الممتاز.

وأضاف عمرو حسن ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "سعيد بهذا الفوز وحصد أول ثلاث نقاط بالمسابقة، المباريات المقبلة تشهد المزيد من الانسجام".

وتابع: "منافسنا يمتلك خبرة جيدة على مستوى الدوري الممتاز، ولديه جهاز فني مميز، وأمامنا مباراة مقبلة في غاية الصعوبة، أمام البنك الأهلي، وهو ناد صاعد ولديه طموحات كبيرة".

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على منافسه الإنتاج الحربي بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز. سجل أول أهداف فريق سيراميكا كليوباترا بالدورى الممتاز شريف دابو من ضربة جزاء في الدقيقة 40 من عمر اللقاء سددها علي يمين الحارس. وجاء الهدف الثاني من تسديدة قوية من محمود نبيل سكنت شباك حارس الإنتاج في الدقيقة 58 من زمن المباراة. وفي الشوط الأول، تألق حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا عامر عامر في التصدي لكرتين خطيرتين من باسم مرسي. كما تألق محمد الغندور حارس الانتاج الحربي في التصدي لكرة شريف دابو. وسنحت الفرصة الأولى لسيراميكا كليوباترا للتسديد عن طريق محمد مسعد في الدقيقة 13 ولكنه سددها خارج المرمي. سدد محمد توني لاعب سيراميكا كرة خطيرة على مرمي الإنتاج ومرت بجانب القائم الايمن وخرجت خارج الملعب في الدقيقة 18. أضاع محمد مسعد هجمة خطيرة ثانية على مرمى فريق الإنتاج الحربي بعد عرضية رائعة من رجب بكار في الدقيقة 21 . أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة الإنتاج الحربي في الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز. وبدأ سيراميكا كليوباترا، المباراة، بتشكيل مكون من: عامر عامر - رجب بكار - خالد صبحي - طارق سامي - أحمد محسن - محمد توني - محمد ابراهيم - محمود نبيل - شريف دابو - محمد مسعد - شادي حسين. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - محمد جمال - أحمد غنيم - عبد الرحمن بودي - عاشور الأدهم - وليد عبد المنعم - محمود صقر - ماكسويل باكوه - مصطفى سعد ميسي. بهذه النتيجة ينجح فريق سيراميكا كليوباترا في تحقيق أول ثلاث نقاط في أول مباراة وأول مشاركة في الدوري الممتاز.

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