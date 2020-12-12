هل يحق لـ الأهلي ضم صفقات جديدة في يناير؟.. مازن مرزوق يوضح

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد فتح باب القيد الشتوي وأحقية الأهلي في ضم صفقات جديدة قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية. وأكد مازن مرزوق في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سيتم فتح القيد الشتوي في يناير بسبب الأندية المشاركة الأفريقية". كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة اعتراض النادي الأهلي على إنضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ومطالبته بتأجيل مبارياته في الدوري خلال فترة الأولمبياد. وأكد مازن مرزوق: "إنبي فقط من اعترض والأهلي لم يعترض على القرار نهائيًا".

وتابع: "الأهلي لم يعترض نهائيًا والكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، يتواصل معي ولم يعترض نهائيًا".

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