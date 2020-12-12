رئيس لجنة المسابقات يوضح حقيقة تأجيل لقاء القمة فى الأسبوع الرابع من الدوري

نفى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، فكرة تأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري العام كما يحاول البعض أن يردد في الفترة الأخيرة.

وقال مرزوق في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الدوري العام هذا الموسم لن يتم فيه تأجيلات إلا لأسباب قهرية أو لأسباب امنية ، مشيرا إلى أنه لا يحق لأي نادي طلب تأجيل مباراة لأنها لن تكون رفاهية في ظل ضيق الوقت وضغط المباريات بعد انتهاء الموسم الماضي في نهاية أكتوبر الماضي بسبب توقف النشاط لعدة أشهر بعد انتشار فيروس كورونا.

قال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة ، ان هناك أكثر من ملعب لن يستقبل أندية الأهلي والزمالك ، وهذه الملاعب هي ، بتروسبورت , جهاز الرياضة العسكري ، إتحاد الشرطة بالعباسية ، وغزل المحلة. وأوضح مرزوق في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الإشتراطات الأمنية هي التي تحول دون خوض الأهلي والزمالك مبارياتهم مع الاندية أصحاب تلك الملاعب. وأضاف أن مواجهة الأهلي مع غزل المحلة لن تقام على استاد المحلة ، لاسيما وأن مديرية امن الغربية لها اشتراطات أمنية معينة وجاري تنفيذها. و فى سياق متصل صرح مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن تحديد موعد فترة القيد الشتوي خارج اختصاصه لكنه أكد ضرورة فتحها قبل غلق فترة التسجيل الإقريقي الثانية. وقال مرزوق في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر 1" على فضائية النهار: "فترة القيد مسئولية شئون اللاعبين لكن الطبيعي أن يتم فتح القيد المحلي في أواخر يناير حتى يتم السماح للأندية بإضافة لاعبيها في القوائم قبل انتهاء القيد الإفريقي في نهاية شهر يناير."

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