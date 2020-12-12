الرياضة

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي أمام اليونايتد بالبريميرليج

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه نادي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمي : إيديرسون.

خط الدفاع: والكر، روبين دياس، إريك جارسيا، ميندي.

خط الوسط: دي بروين، رودريجو، فودين.

خط الهجوم: رياض محرز، رحيم سترلينج، سيلفا.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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