نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام السيتي بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أولد ترافورد الدولي بمدينة مانشستر.

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمي : دي خيا.

خط الدفاع: ليندوف، بيساكا، ماجوير، شو.

خط الوسط: بوجبا، فيرنانديز، دي بيك.

خط الهجوم: راشفورد، مارسيال، كافاني.