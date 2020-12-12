عبد الحفيظ: نستمد قوتنا من هوية النادي الأهلي.. والجماهير تريد الفوز فقط

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن تتويج النادي الأحمر بقلب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي :"بطولة إفريقيا كان بها أشياء تاريخية، فالأحداث التي شهدتها والمباراة النهائية والأهمية الجماهيرية جعل لها إحساس خاص".

وتابع :"كنا مشتاقين للبطولة، في أخر 4 سنوات وصلنا إلى المباراة النهائية 3 مرات وهو ما يوضح الهدف الذي يعمل عليه النادي الأهلي".

وواصل :"نستمد قوتنا من هوية النادي الأهلي وشخصيته في بعض الأحيان لا نكون الأفضل ولكن الشخصية والتاريخ تمنحنا القوة والقميص يمنحنا العناد والرغبة لتحقيق الهدف".

وأردف :"أعرف أن الكرة لا ترتبط بالأمور الدموية، العملية في النادي الأهلي ليست أهداف نحققها فقط.. تسلمنا أمانة من أشخاص كبيرة جدًا ونعمل على بذل كل ما نملك".

وأشار :"في سفرية مباراة الهلال السوداني لو خسر النادي الأهلي المباراة كنا سنكون خارج البطولة، ووجود الكابتن محمود الخطيب كان رسالة للاعبين بأننا سنعود ببطاقة التأهل وهو نفس الأمر في سفرية صن داونز".

واستطرد :"الكرة عن جمهور النادي الأهلي مكسب وفوز فقط ولا يوجد حل أخر، فخلال المباراة الودية أيضا الجماهير ترغب في تحيق الفوز".

وأوضح :"النجم هو النادي وأقول للاعبين ذلك في كل مرة".