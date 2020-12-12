الرياضة

حسين الشحات يخضع لعملية جراحية

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أحمد جودة - القاهرة - خضع اللاعب حسين الشحات نجم فريق الأهلي، لعملية جراحية في أصبع قدمه اليسرى، صباح الجمعة، في احدي مستشفيات القاهرة.

ومنح الجهاز الفني لفريق الأهلي الأذن لحسين الشحات لإجراء العملية، مما يعني غيابه عن أول مباراتين في الدوري في موسمه الجديد 2020-2021.

وسيغيب الشحات 10 أيام عن تدريبات الفريق، ولن يتواجد في مباراتي مصر المقاصة، وغزل المحلة، في الأسبوع الأول والثاني على الترتيب.

وينتظم الشحات في التدريبات الجماعية عقب مباراة الأهلي ضد سونديب بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وسيتواجد الشحات قبل خمس أيام من مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، المقرر إقامتها في الأسبوع الرابع، يوم الإثنين 28 ديسمبر الحالي.

يذكر ان الأهلي سيلاقي مصر المقاصة بعد غدًا الأحد علي ملعب الأهلي وي السلام، في الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز، في الساعة السابعة والنصف مساءً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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