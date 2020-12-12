نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون اليوم السبت 12/12/2020 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره إيفرتون التي تجمع بين بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويستضيف إيفرتون نظيره تشيلسي على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وإيفرتون

ويقام اللقاء المرتقب الذي يجمع بين الفريقين في العاشرة بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة من مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإيفرتون

وتذاع المواجهة التي تجمع بين تشيلسي وإيفرتون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والرسمي لمنافسات الدوري الإنجليزي، وتحديداً على قناة بي إن سبورتس 1 و2.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري

ويحتل فريق تشيلسي المركز الثالث ضمن جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 22 نقطة، بعد فوزه الأخير على حساب ليدز يونايتد بثلاثية مقابل هدف.

بينما يأتي إيفرتون في المركز التاسع ضمن جدول ترتيب البريميرليج برصيد 17 نقطة، بعد تعادله الأخير أمام نظيره بيرنلي بهدف لكل منهما.