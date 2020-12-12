نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي ريال مدريد أمام نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد جدول البطولة برصيد26 نقطة.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

ويعلق التونسي عصام الشوالي على تلك المباراة.