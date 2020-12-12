بن شرقي لـ أيمن يونس: أنا مش خاين عشان أترك الزمالك

أشاد أيمن يونس الرئيس التنفيذي للجنة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب فريق الكرة.

وقال يونس فى تصريحات لبرنامج زملكاوي عبر قناة الزمالك: "عقدت جلسة مع بن شرقي وقال لي انا مش خاين عشان اترك الزمالك .

واضاف ان أشرف بن شرقي صرح بأنه لن يترك الزمالك وسعيد بالتواجد فى النادي.

وأكد أيمن يونس رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن البيان المالي لن يؤثر على أحوال الفريق الأول قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يستعد لمواجهة المقاولون العرب اليوم السبت في الجولة الأولى من البطولة الأكبر محليًا.

وقال يونس في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "البيان المالي لنادي الزمالك لن يؤثر على فريق الكرة، أحوال الفريق مطمئنة قبل مواجهة المقاولون العرب في الدوري".

وتابع: "الزمالك يمتلك أفضل نجوم بالدوري المصري واللاعبون يدركون أهمية انطلاق مباريات المسابقة المحلية".

وتطرق للحديث عن حميد أحداد لاعب الفريق: "صرح لي بأن الدوري بمثابة تحد له".

وأكمل: "أعضاء لجنة الكرة يبذلون أقصى جهد لخدمة الزمالك، وفاروق جعفر أحد رموز الزمالك ولم أختلف معه".

واختتم: "أتينا منذ 7 أيام ونحارب ونضيع الوقت ونتعطل من أجل الرد على من يوجهون لنا التهم".