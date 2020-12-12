جمال الغندور: حكم الفار أهم من حكم الساحة .. والتقنية لا تتطبق بشكل صحيح

صرح جمال الغندور الحكم الدولي السابق ، بأن تقنية الفار تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنفيذها بشكل صحيح في مصر ، موجهًا التحية إلى اللجنة الخماسية لإدارة إتحاد الكرة على تمسكها بتطبيق تقنية الفار في الموسم الماضي واصفا هذا القرار بالشجاع.

وقال الغندور في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أنه يجب على أفراد المنظومة بشكل عام سواء أجهزة فنية أو لاعبين أو حتى مجالس الإدارات مطالبون بتأهيل نفسهم للتعامل مع الفار.

وأضاف الغندور أنه لكي يتم تطبيق الفار بشكل صحيح لابد وأن يكون هناك تدريب وإدارة بشكل مستمر، مؤكدا أن حكم الفار بات أهم من حكم الساحة لانه يراقب الأخطاء في الملعب بشكل أفضل وأوضح ويعطي الدعم والمساندة لحكم الساحة.

يقود جهاد جريشة الحكم الدولي مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ومنافسه الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز لموسم 2020-2021. وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقة حكام مباراة المقاولون العرب والزمالك ، وأن جهاد جريشة سيكون حكما رئيسيا للمباراة، ويعاونه الحكمين محمد محمود، ورجب محمد. شريف حسن سيكون حكما رابعا للمباراة، فيما سيكون صبحي العمراوي حكما للفيديو، ويعاونه عمرو رمضان. من جهة أخرى، أعلن اتحاد الكرة إسناد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري للحكم محمد الصباحي، فيما يقود سيد حمزة مباراة البنك الأهلي ووادي دجلة.

وعن حكم الساحة أكد الغندور ان عليه إدارة المباراة وكأنه لا يوجد حكم فار يساعده ، وهذا أول الطريق الصحيح.