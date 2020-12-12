أخبار الرياضة.. تفاصيل إصابة رئيس الزمالك بكورونا.. وحوار الخطيب عن الفوز بلقب أفريقيا والتعاقد مع موسيماني وتعليقه على اللاعبين الراحلين عن الأهلي

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أنه كان سعيدًا جدًّا بعد نهاية مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد فتح باب القيد الشتوي وأحقية الأهلي في ضم صفقات جديدة قبل لعب منافسات كأس العالم للأندية.

كشف مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة اعتراض النادي الأهلي على انضمام لاعبيه للمنتخب الأولمبي ومطالبته بتأجيل مبارياته في الدوري خلال فترة الأولمبياد.

نفى مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، فكرة تأجيل لقاء القمة بين الاهلي والزمالك في الجولة الرابعة للدوري العام كما يحاول البعض أن يردد في الفترة الأخيرة.

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي أن الفريق بذل مجهودًا كبيرًا خلال بطولة دوري أبطال إفريقيا.

أبدى مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بقضاء الله، في ظل الأزمة الصحية التي يمر بها، لافتا إلى أنه يعتبره اختبار قوي متمنيًا الا يكتبه الله على أحد.

أكد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، أن مؤمن زكريا ترك بصمته مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مشواره الإفريقي، بعد أن سبق له تسجيل العديد من الأهداف بقميص الأهلي في وقت سابق، لافتًا إلى أن مؤمن أخبره بأن أسعد لحظات حياته حضور الجماهير إلى منزله لدعمه.

أكد ضياء السيد، مدرب منتخب مصر الأول لكرة القدم الأسبق، أن جميع قرارات الكاف متخبطة، فيما علق على صورة ميدو مع محمود الخطيب وقال لا تعد خيانة للزمالك.