المقاولون العرب يكشف سبب عدم التعاقد مع صالح جمعة والاستغناء عن أيمن حفني

كشف محمد عادل المشرف على الكرة بفريق المقاولون العرب إن الزمالك لم يدخل في صفقة طاهر محمد طاهر الذى انتقل مؤخرا إلى النادي الأهلي مؤكدا أن اتجاه ناديه في البداية كان يسير نجو احتراف اللاعب في الخارج ولكن ظروف الإصابة وكورونا حالت دون ذلك.

وأضاف عادل خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر على "أون تايم سبورتس" عن أسعار اللاعبين في الدوري المصري قائلا:" أسعار اللاعبين ضربت في العالي وأصبحت مزعجة وأثر ذلك على علاقتنا مع اللاعبين".

وتابع المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون: "أرقام اللاعبين أصبحت مزعجة ولا أعلم إلى أين ستسير بنا أومن وجهة نظري أغلى لاعب في الدوري في المصري من المفترض ألا يزيد عقده عن 10 ملايين في السنة".

وأوضح محمد عادل وجهة نظره عن التعصب قائلا: "ظاهرة لا بد أن تنتهى من ملاعبنا كنت قديما أذهب إلى المدرجات والزملكاوية يجلسون بجوار الأهلاوية ولا بد أن تعود هذه الروح الرياضية ويعم الهدوء كما كان في السابق".

وأكد المشرف العام على الكرة بفريق المقاولون العرب أن أيمن حفنى لاعب غير ملتزم قائلا: "كفاية عليه كدا أرسلنا له أكثر من جواب للعودة ولا يرد على اتصالاتنا ومفيش فايدة منه وأعلم أن اللاعب غير الملتزم سيبب أزمات باستمرار في أوضة اللبس وغيرها".

وعن أسباب عدم التعاقد مع صالح جمعة نجم الأهلى الذى انتقل إلى سيراميكا كليو باترا أوضح: "صالح حصل على العديد من الفرص مع القلعة الحمراء ولم يستغلها ورأينا أن سلوكه هذا لن يناسب المقاولون العرب".

واختتم: "الفار تجربة ناجحة لكن فيها بعض السلبيات وتحتاج إلى تدريب للحكام في سرعة اتخاذ القرارات والتدخلات الخارجية جعلت مشاكل الزمالك أكثر من الأهلى".