الرياضة

فييرا يعلن قائمة النجم الساحلي لمباراة المتلوي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للنجم الساحلي، جورفان فييرا، مساء يوم أمس الجمعة، قائمة اللاعبين الذين سيعول عليهم اليوم السبت، في مباراة الجولة الثانية للدوري التونسي، أمام ضيفه نجم المتلوي.

وضمت القائمة 20 لاعبًا، كالتالي: 

حراسة المرمى: أيمن المثلوثي - وليد كريدان.

خط الدفاع: غفران النوالي - صالح الحرابي - عمر كوناطي - عبد الرزاق بوزرة - صدام بن عزيزة - أيوب عياد - مرتضى بن وناس - وجدي كشريدة. 

خط الوسط : أسامة عبيد - عبد الله داغو - حمزة لحمر - سليم بوخنشوش - فرج القرماني. 

خط الهجوم: وضاح الزايدي - أيمن الصفاقسي - سليمان كوليبالي - رضوان زردوم - فخري العوجي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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