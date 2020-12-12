نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات صفقة الأهلي مع لابا كودجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف النادي الأهلي حسم صفقة نارية خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، لتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها فبراير المقبل.

وذكرت تقارير صحفية أن لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي تسعي لحسم التعاقد مع التوجولي لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتي في موسم الانتقالات الشتوية المقبل، نظرا لما يمتلكه اللاعب من إمكانيات فنية وبدنية وقدرات هجومية هائلة.

وجاء اهتمام النادي الأهلي بالتعاقد مع لابا كودجو بناءا على رغبة بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق والذي يرغب في تعزيز هجوم الفريق بالتعاقد مع مهاجم سوبر استبعاد السنغالي بادجي من قائمة الفريق، وتذبذب مستوي مروان محسن.

من ناحية أخري أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن النادي الأهلي سوف يتحرك بشكل رسمي لحسم صفقة المهاجم الزامبي والتر بواليا لاعب الجونة لضمه لصفوف الفريق قبل مونديال الأندية في فبراير المقبل.

وتأهل الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب غريمه الزمالك.