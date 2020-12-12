نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام يوم غداً الاحد موقعة ليفربول وفولهام والتي تجمع الفريقان لحساب مباريات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

ومن المنتظر أن تبدأ مباراة ليفربول ضد فولهام في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية.

تُنقل مباراة فولهام وليفربول عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 الناقل الحصري لمباريات البريميرليج ويٌعلق عليها المعلق الكبير حفيظ دراجي