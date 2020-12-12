مواجهات نارية.. مواعيد مباريات اليوم السبت 12-12-2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، عدد من المواجهات النارية في مختلف ملاعب العالم، أهمها قمة ريال وأتلتيكو في ديربي مدريد، ومواجهة يونايتد والسيتي، في ديربي مانشستر. ويستعرض موقع "دوت الخليج" الإخباري أهم مواعيد مباريات اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، على النحو التالي.. الدوري الإنجليزي وولفرهامبتون × أستون فيلا - - 02:30 مساء - بي إن سبورتس 2 نيوكاسل يونايتد × وست بروميتش ألبيون - 05:00 مساء - بي إن سبورتس 2 مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي - 07:30 مساء - بي إن سبورتس 2 إيفرتون × تشيلسي - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2 الدوري الإسباني فالنسيا × أتلتيك بيلباو - 03:00 مساء - بي إن سبورتس 3 خيتافي × إشبيلية - 07:15 مساء - بي إن سبورتس 3 ريال مدريد × أتلتيكو مدريد - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3 الدوري الإيطالي كروتوني × سبيزيا - 04:00 مساء - بي إن سبورتس 4 تورينو × أودينيزي - 07:00 مساء - بي إن سبورتس 4 لاتسيو × هيلاس فيرونا - 09:45 مساء - بي إن سبورتس 4 الدوري الألماني بوروسيا دورتموند × شتوتجارت - 04:30 مساء - بي إن سبورتس 5 يونيون برلين × بايرن ميونيخ - 07:30 مساء - بي إن سبورتس 5 الدوري الفرنسي مارسيليا × موناكو - 06:00 مساء - بي إن سبورتس 6 لانس × مونبلييه - 10:00 مساء - بي إن سبورتس 6

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