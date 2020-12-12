مانشستر يونايتد يتحدى السيتي في قمة نارية بـ الدوري الإنجليزي.. الليلة

يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره مانشستر سيتي اليوم السبت، في تمام السابعة والنصف مساء، على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات الجولة الـ 12، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز على السيتي في مباراة الليلة، بعد وداع دوري أبطال أوروبا، الأسبوع الماضي من دور المجموعات، والهبوط إلى الدوري الأوروبي.

في المقابل يطمح مانشستر سيتي بقيادة في انتزاع الثلاث نقاط من الشياطين الحمر، لتحسين وضعه السيئ في جدول مسابقة الدوري، والحفاظ على كامل فرصه في المنافسة على اللقب.

يذكر أن آخر مباراة بين يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي انتهت بفوز اليونايتد بهدفين دون رد، سجلهما مارسيال ومكتومناي.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الـ 18.

ومن المقرر أن تقام مباراة الليلة بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد بدون حضور الجماهير، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

كانت الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.